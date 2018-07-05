Рим, 5 июля, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини попросил своих подчиненных «быстрее и внимательнее» проводить проверки прибывающих в страну мигрантов. Об этом Сальвини написал на своей странице в Twitter в четверг, 5 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Тем, кто действительно «бежит от войны», нужно в минимальные сроки выдавать необходимые документы, при этом не должно пострадать качество работы, отметил министр.

Тем же мигрантам, у которых нет подобной причины претендовать на получение убежища в Италии, Сальвини попросил в минимальные же сроки отказывать.

Ранее итальянские власти выступали с инициативой разделить весь поток нелегальных мигрантов на «беженцев» и «экономических мигрантов». Они полагают, что принимать у себя представители этой второй группы людей должны те страны ЕС, которые сами считают это нужным.