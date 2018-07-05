Симферополь, 5 июля, 2018, 17:46 — ИА Регнум. В спальных районах Симферополя построят восемь обычных и шесть многоуровневых парковок. Об этом в эфире местной радиостанции сообщил заместитель главы администрации крымской столицы Сергей Круцюк.

A.Savin Симферополь

«В спальных районах подобрано шесть площадок для многоуровневых парковок: в районе Балаклавской, Москольце, Марьино. Мы подбираем инвесторов, потому что это затратное мероприятии», — отметил чиновник.

Помимо этого, по его словам, в городе выделят ещё восемь площадок для возведения стандартных парковок.

Напомним, ранее власти Симферополя отказались от идеи строительства многоуровневой парковки у Центрального рынка, поскольку ни один инвестор не заинтересовался проектом.