Киев, 5 июля, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука призвал посадить в тюрьму лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко. По его словам, Тимошенко бездоказательно обвинила президента Петра Порошенко в якобы поддержании тесных связей с руководством республик Донбасса и подготовке плана по отмене выборов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Только согласные. Цензура

«Вообще-то за такие слова нужно отвечать! К сожалению, «ответственность за слова» не свойственна нашему политикуму. Почему бы не подать иск в суд?! Совершенно понятно, что украинские войска не будут инициировать обострение. Поэтому единственным возможным источником вероятного обострения могут быть только русские», — написал Тука на своей странице в «Фейсбуке».

По его словам, в случае наступления противника в Донбассе «Юлия Владимировна мгновенно заорет: «Я предупреждала — это план Порошенко!». «Цинизм в борьбе за булаву не знает границ. Далеко не каждый способен на такое изуверство!» — добавил Тука.

Комментируя пост Натальи Рябенко о том, что «женщин бить нельзя», Тука ответил: «Но, сажать-то, можно».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля депутат, лидер фракции «Батькивщина» Тимошенко заявила, что президент Порошенко хочет активизировать боевые действия в Донбассе, чтобы отменить проведение выборов.

«Сегодня президент и его окружение имеют достаточно близкие и тесные отношения с теми, кто сегодня якобы возглавляют эти фейковые ДНР и ЛНР. На этом он хочет вводить военное положение и не проводить выборы в принципе. Сейчас это — ключевой план. Президент через разжигание войны хочет не проводить выборы в принципе. Сейчас я это говорю осознанно, четко и акцентировано. Для того, чтобы этот план стал очевидным, чтобы это услышал действующий президент, и чтобы он остановился в этих своих планах. Уже сейчас вы видите, начинается эскалация — начинают гибнуть наши военные на этой войне, увеличивается количество раненых», — сказала Тимошенко.