Москва, 5 июля, 2018, 17:41 — ИА Регнум. В текстах американских аналитиков появляются признания роста неонацизма на Украине. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«На протяжении нескольких лет мы постоянно говорим о росте неонацизма на Украине, в ответ же слышим о «кремлёвской пропаганде». Сейчас отрицать очевидное уже не могут даже американские аналитические центры», — заявила Захарова.

В частности, в МИД РФ обратили внимание на опубликованную в конце июня на сайте «Атлантического совета» статью под заголовком «У Украины есть реальная проблема с крайне правыми группировками».

«Это не RT написала и не Спутник… Там отмечается растущая проблема праворадикальных сил на Украине. Они действут, цитирую, «в атмосфере абсолютной безнаказанности». Автор статьи обратил внимание на тесную связь между неонацистской группировкой С14 и украинскими властями: крайне правая организация получает финансирование от министерства спорта и туризма Украины, формирует городские патрули совместно с администрацией Киева и других украинских городов, а её руководитель открыто заявляет о своей связи со службой безопасности Украины. И всё это происходит несмотря на участие данной группировки во множестве неправомерных насильственных акций», — указала дипломат.