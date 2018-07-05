Рим, 5 июля, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Несколько десятков итальянских звезд, от музыкантов и актеров до журналистов и писателей, поставили свои подписи под манифестом против вице-премьера страны и лидера партии «Лига» Маттео Сальвини. Манифест опубликован в журнале Rolling Stone в четверг, 5 июля.

Франсиско Гойя. Травля быка собаками. 1816

«Мы не поддерживаем Сальвини» — таков основной лозунг подписавшихся, исполненный на фоне «радужного флага». Под лозунгом мелким шрифтом добавлено: «С этого момента тот, кто молчит, — сообщник [Сальвини]».

В тексте манифеста объясняется, что подписавшие его недовольны политикой нового итальянского правительства и считают, что она отбрасывает страну в прошлое.

Конкретных претензий Сальвини не предъявлено, но, судя по формулировке о том, что подписавшиеся выступают за «открытое, свободное, либеральное» общество, их недовольство вызвано действиями правительства в сфере миграционной политики, а также настроенностью против Брюсселя.

Подписавшие письмо музыканты, актеры, стилисты уверены, что времена изменятся, а до той поры им надо «держаться вместе».

Интересно, что один из якобы подписавших это письмо, главный редактор телеканала La7 Энрико Ментана, позднее заявил, что он этого не делал.

Сальвини уже успел прокомментировать манифест на своей странице в Twitter. Он сожалеет о том, что живущие за высокими заборами «миллионеры» ничего не знают «о реальной жизни», и уверен, что в противном случае они бы оценили его усилия «во имя безопасности и порядка» совсем иначе.