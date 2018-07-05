Вена, 5 июля, 2018, 17:37 — ИА Регнум. В центре столицы Австрии совершен акт вандализма в отношении памятника советским воинам-освободителям, сообщает 5 июля пресс-служба посольства России в этой стране.

Цитата из х/ф «Покаяние». Реж. Тенгиз Абуладзе. 1984. СССР Святотатство

Расположенный на венской площади Шварценбергплац монумент и возложенные к нему цветы неизвестные облили черной краской.

«Заявляем решительный протест! Это вопиющий акт вандализма, нацеленный на борьбу с памятью о жертвах, понесенных советским народом в войне с нацизмом», — подчеркивается в заявлении МИД России по данному поводу.

Стоит отметить, что памятник советским воинам на площади Шварценбергплац за 2018 год уже дважды подвергался атакам вандалов. Этот инцидент стал уже третьим по счету.