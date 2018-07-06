Москва, 6 июля, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Со дня начала чемпионата по футболу — 2018 свыше 137 млн человек воспользовались услугами московского метрополитена. Об этом заявила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова в московском пресс-центре, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Она отметила, что количество пассажиров метро выросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3,8 млн человек.

Московское метро

«Московский метрополитен — самый популярный вид транспорта во время футбольного турнира», — подчеркнула она.

Темникова также добавила, что благодаря экранам, установленным в вагонах метро, прямые трансляции матчей смогли посмотреть свыше 18,5 млн человек. Всего такие телевизионные дисплеи были установлены в 1896 вагонах метро.

«После того, как чемпионат мира пройдет мы, безусловно, эти экраны будем настраивать в стандартном режиме оповещения наших пассажиров об интересных фактах в городе», — пояснила она.

Темникова также сообщила, что склад забытых вещей московского метро принял более 700 предметов — из них 400 уже были отданы владельцам.

Как сообщало ИА REGNUM, столичный метрополитен составил список самых популярных и необычных вопросов, которые задают иностранные болельщики чемпионата мира по футболу волонтёрам на стойках «Живое общение».

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