Тула, 5 июля, 2018, 17:34 — ИА Регнум. В Тульской области стартовала приемка работ на объектах благоустройства по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области, 5 июля по объектам, вошедшим в приоритетный проект, провели пресс-тур.

Gubernator.tularegion.ru Алексей Дюмин инспектируюет Тульскую набережную

Участники пресс-тура побывали на двух дворовых территориях многоквартирных домов, а также осмотрели общественное пространство между площадью Победы и ул. Болдина — объект был отобран для благоустройства самими жителями путем рейтингового голосования. Здесь подрядчики уже приступили к работам по благоустройству.

Как сообщил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, в 2018 году в проекте участвуют все 26 административных центров муниципальных образований, а также поселок Первомайский Щекинского района и историческое поселение село Крапивна.

По итогам общественных обсуждений в программы благоустройства включены 333 объекта, а это: 303 дворовых территории и 30 общественных. Вице-губернатор пояснил, что почти во всех муниципальных образованиях заключены контракты. Подрядные организации приступили к работам. С участием граждан и общественных организаций уже приняты 24 объекта.

«Работы на объектах ведутся согласно графикам, отставания — не выявлено. Очень важно выполнить все работы в установленные сроки и обеспечить их качество. Поэтому на объектах по всей области организован общественный контроль и специализированный технический надзор. Проект заслужил доверие жителей области, и они активно участвуют во всех этапах его реализации. Без подписи жителей не будет принят ни один объект», — сказал Сергей Егоров.

Егоров подчеркнул: все работы по проекту должны быть синхронизированы с реализацией других муниципальных программ по благоустройству и приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Тульской области с 2017 года под личным контролем губернатора Алексея Дюмина.

В 2017 году в его рамках было благоустроено 239 объектов в девяти муниципальных образованиях региона. Общее финансирование проекта в области в 2018—2022 годах составит 1,9 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 0,8 млрд рублей, регионального бюджета — 0,6 млрд рублей