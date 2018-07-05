Москва, 5 июля, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Произошедшее в британском Эймсбери не имеет к России никакого отношения, в этой связи требование объяснений в привязки к делу Скрипалей выглядит странным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Версия

«На этом фоне требования от нас каких-то объяснений в привязке к делу Скрипалей выглядят весьма странно, если, конечно, они не имеют скрытого мотива и политической подоплеки», — отметил Слуцкий.

По его мнению, цели здесь могут быть разные — от чемпионата мира по футболу, проходящего в России, до предстоящего российско-американского саммита. Об этом, указал депутат, говорит и то, что именно премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выражала обеспокоенность предстоящей встречей в Хельсинки, а глава британского МВД уже поспешил не исключать возможность «скоординированных действий с союзниками» против России в связи с новым отравлением в графстве Уилтшир.

«Как и в деле Сергея и Юлии Скрипалей, российские правоохранительные органы выразили полную готовность оказать все необходимое содействие расследования. Рассчитываем, что оно будет честным, объективным и не будет сопровождаться голословными и бездоказательными обвинениями против России», — заключил Слуцкий.

Москва призывает правоохранительные органы Великобритании начать взаимодействие по инцидентам в Солсбери и Эймсбери.