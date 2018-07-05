Москва, 5 июля, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Клиенты туроператора «Натали Турс», чьи чартерные программы были аннулированы из-за финансовых проблем в компании, должны быть вывезены в Россию в течение около двух недель, сообщил 5 июля глава Ростуризма Олег Сафонов.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР На курорте

Он уточнил, что всего по линии «Натали Турс» за рубежом в настоящее время находятся 3590 человек. Порядка 500 клиентов компании будут возвращены на основании чартерной авиаперевозки до конца текущей недели, остальные должны вернуться в течение ближайших двух недель.

Напомним, компания «Натали Турс» на днях аннулировала ранее подтверждённые туры вплоть до 30 сентября 2018 года из-за невозможности выполнения обязательств перед своими партнёрами. Владельцы компании заявили о готовности продать свой бизнес.

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