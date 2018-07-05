Миасс, Челябинская область, 5 июля, 2018, 17:29 — ИА Регнум. В челябинском Миассе будет новый конкурс по выборам мэра. Об этом журналистам заявил спикер горсобрания депутатов Евгений Степовик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «День выборов». Реж. Олег Фомин. 2007. Россия Смотрины кандидатов

Возможно, это случится уже 6 июля. На тот день назначена сессия горсобрания. Сейчас готовятся необходимые документы.

Также Степовик оценил работу врио главы города. По его мнению, Григорий Тонких хорошо справляется со своими обязанностями.

Напомним, на прошедшей сегодня сессии горсобрания депутатам предстояло избрать мэра из двух кандидатов, которых предложила конкурсная комиссия. На суд «народных избранников» вынесли бывшего директора областного Агентства инвестразвития Анатолия Лобко и действующего начальника отдела по делам молодёжи Данилу Михеева.

Но депутаты не нашли среди них тех. кто достоин возглавить Миасс. Лобко получил девять голосов, Михеев — два, а 12 бюллетеней были просто испорчены.

Некоторые эксперты уже констатировали. что команда губернатора не справилась с ситуацией, и не исключили силового варианта развития событий.