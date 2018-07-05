Санкт-Петербург, 5 июля, 2018, 17:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 5 июля умерла директор Молодежного театра на Фонтанке Лилия Семенова. Она скончалась после продолжительной болезни на 63-м году жизни, сообщили в театре.

אליעד מלין Траурные свечи

Ранее Лилия Семенова занимала руководящие посты в нескольких ведущих театрах города, последние семь лет руководила Молодежным театром на Фонтанке.

«Лилия Анатольевна не работала в театре — она жила театром, — заявили скорбящие коллеги. — Ее колоссальная самоотдача выражалась и в тех грандиозных проектах, которые без нее бы никогда не осуществились, и в редком умении найти личностный подход к каждому».

«Ушла из жизни яркая женщина, талантливый театральный менеджер, настоящий подвижник петербургской культуры», — говорится в соболезновании губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Он подчеркнул, что уход из жизни Лилии Семеновой — «большая потеря для театрального сообщества и невосполнимая утрата для коллектива Молодежного театра на Фонтанке». Прощание с покойной и похороны Лилии Семеновой пройдут в семейном кругу. Сегодня и завтра, 6 июля, все спектакли в театре отменены.

Добавим, что в середине июня скончалась актриса, заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая, чья творческая судьба также была тесно связана с Молодежным театром на Фонтанке.

А сегодня, 5 июля, на Смоленском кладбище Петербурга похоронили актрису Театра музыкальной комедии Ольгу Лозовую, скончавшуюся в 46 лет от тяжелой болезни.