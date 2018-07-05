Москва, 5 июля, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Российско-американский конфликт зашел в стадию эмоционального выяснения отношений, где во внимание не принимаются ни аргументы, ни здравый смысл, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 5 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление сенатора США Джона Нили Кеннеди, который пригрозил России «драконовскими мерами», если она вмешается в американские ноябрьские выборы в Конгресс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп. Как слон в посудной лавке

«Ситуация напоминает ту, когда спорят холостой и женатый мужчины, и тот, который в браке, пытается руководить личной жизнью неженатого, на что тот ему вполне правомерно отвечает: «Ты лучше за женой своей следи!», — заявил Мухин. — Диалог РФ и США напоминает диалог двух таких мужчин. США надо реформировать свою архаическую избирательную систему и более внимательно следить за соблюдением международного права. У них у самих бревно, но они пытаются разговаривать о российской соломинке».

По словам Мухина, ситуация перешла в фазу эмоционального выяснения отношений, где никакой здравый смысл и никакие аргументы уже не принимаются.

«Политики в основном со стороны США произносят заученные ритуальные фразы о враждебной России, — констатировал Мухин. — Такие заявления вызывают сожаление, и понятно, что это хорошо иллюстрирует их непрофессионализм, предвзятость, ангажированность, а иногда просто тупость наших американских партнёров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американский сенатор Джон Нили Кеннеди пригрозил России «драконовскими мерами», если она вмешается в ноябрьские выборы в Конгресс США. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант».

"Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры. Но если мы увидим вмешательство в ноябре, иного выхода не будет», — пообещал грозный американский законодатель.

Увы, он не стал рассказывать подробно, какие именно кары его страна планирует обрушить на Россию, но обозначил, что они будут «мгновенными и очень жёсткими».

Отметим, что ранее этот сенатор уже отметился на ниве антироссийской пропаганды, когда призывал «вломить русским так сильно, чтобы они не могли собрать кости».