Москва, 5 июля, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Британскому правительству придётся ответить за необоснованные обвинения в адрес России как перед самой Россией, так и перед всем мировым сообществом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

ИА REGNUM Здание Службы безопасности (MI5), Лондон, Великобритания

«Я уверена: за всё, что натворило правительство Терезы Мей, этому правительству и непосредственно его представителям ещё придётся (ответить — прим. ред.) как перед Россией, так и перед мировым сообществом. Как это заведено в Великобритании, это будет позже. Но это будет. Сейчас важно запустить полноформатное расследование», — заявила Захарова.

30 июня в Солсбери были госпитализированы в критическом состоянии двое граждан Великобритании Чарльз Роули и Дон Стерджес. Их привезли из расположенного поблизости города Эймсбери, где они отравились неизвестным веществом. При этом в британских СМИ уже появились сообщения, что один из тех, кто был отравлен, нашёл некий шприц, в котором якобы содержались остатки отравляющего вещества «Новичок».

В публикуемых СМИ заявлениях представителей британской полиции, медиков и официальных лиц говорится о возможном отравлении токсином, схожести симптомов с теми, которые появились у бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Образцы вещества были доставлены для анализов в секретную химическую лабораторию в Портон-Даун.