Тула, 5 июля, 2018, 17:18 — ИА Регнум. В Тульском государственном музее оружия состоялась торжественная отправка призывников на военную службу в научно-производственной роте (НПР). Как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области, в общей сложности от региона в новое подразделение армии отправятся служить 20 новобранцев.

Tularegion.ru Новобранцы

В проводах принял участие губернатор Алексей Дюмин. Он напомнил, что научно-производственная рота создана в регионе указом президента России Владимира Путина, а Тульская область стала одним из пяти регионов, где такие роты созданы.

«Они созданы с целью сохранения высококвалифицированных кадров на оборонных предприятиях. Для вас, ребята, это прекрасная возможность совмещать воинскую службу с работой на наших главных оборонных предприятиях — КБП и «СПЛАВ», — сказал Алексей Дюмин.

В роту отправятся служить молодые люди, имеющие разную квалификацию, в том числе и представители известных оружейных династий, а также те, кто проходил обучение по целевым контрактам.

С некоторыми призывниками и их родителями Алексей Дюмин побеседовал лично. Глава региона подчеркнул, что это новый опыт не только для ребят, но и для всей страны. Родители призывников поблагодарили губернатора и руководителей оборонных предприятий за поддержку в создании научно-производственной роты, в которой их дети будут служить без отрыва от производства.

Напомним, первые научно-производственные роты появились в 2016 году в Тамбове и Севастополе на базе предприятий АО «ТЗ «Ревтруд» и ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» Министерства обороны РФ. В Тульской области НПР появилась по инициативе губернатора Алексея Дюмина на базе Тульской военно-воздушной дивизии в партнерстве с НПО «СПЛАВ» и ОАО «КБП». 10 февраля 2018 года вышел Указ президента РФ № 66 «О научно-производственных подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации», согласно которому Тульской области выделяется квота на формирование научно-производственной роты в составе 48 человек. Подразделение разместится в 36-м военном городке 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.