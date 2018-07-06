Рим, 6 июля, 2018, 05:03 — ИА Регнум. Крупный скандал произошел в Италии: настоятель храма в городе Вилла Росса в своей проповеди выступил против миграционной политики нового правительства страны, в том числе министра внутренних дел Маттео Сальвини. Политизация богослужения возмутила ряд прихожан, которые поспешили покинуть здание. Какую характерную особенность миграционного кризиса ЕС показал этот случай, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты в Европе

Миграционный кризис — одна из самых обсуждаемых тем в Евросоюзе, с ней связана каждая вторая новость в прессе, ведь дело не ограничивается исключительно социальными вопросами, а касается самоидентификации и будущего самой Европы. Позиция, согласно которым людям помогать, конечно, надо, но делать это нужно у них дома, не превращая Европу в лагерь беженцев, во многом стала причиной резкого возрастания популярности «Движения 5 звезд» и «Лиги». Которые в начале весны текущего года выиграли выборы в парламент и сформировали коалиционное правительство, а затем, реализуя предвыборную программу, перешли к действиям.

Действия по блокированию кораблей, которые везут мигрантов в Европу (как правило, в Италию), принесли Сальвини обвинения в фашизме, национализме и расизме. Причем против Сальвини выступил и папа римский Франциск, хоть и сделавший это более мягко, нежели священник из Вилла Росса. Характерно, что ранее и «Движение 5 звезд», и «Лига» провозглашали традиционные христианские ценности, но теперь на отношения между Церковью и новым правительством набежала тень.

В чём состоит спор итальянских «левых» и «правых» по вопросу о нелегальной миграции и на чьей стороне симпатии граждан, читайте в статье: Нации против риторики: как Европа ссорится из-за мигрантов

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