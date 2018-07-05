Брюссель, 5 июля, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Евросоюз продлил экономические санкции против России ещё на полгода — до 31 января 2019 года, сообщает 5 июля пресс-служба Совета ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Речь идёт о санкциях, введённых против отдельных секторов российской экономики, в том числе финансового, энергетического и оборонного. Срок их действия должен был истечь в конце июля.

Как говорится в сообщении, решение о продлении санкций принято на основании доклада канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в Европейском совете 28—29 июня о состоянии реализации Минских соглашений.

Напомним, первые санкции были введены Евросоюзом летом 2014 года после референдума в Крыму и воссоединения полуострова с Россией. Позднее Брюссель неоднократно вводил дополнительные санкционные меры против России.