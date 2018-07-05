Москва, 5 июля, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Британские СМИ раздувают историю с отравлением в Эймсбери, несмотря на то, что Портон-Даун пока не опубликовал никаких официальных заявлений по инциденту. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

«Можно было бы уточнить, когда состоится очередное шоу Терезы Мей и её команды в парламенте, но этого я делать не буду. И поинтересоваться, не откажется ли Портон-Даун от своих показаний по этому случаю… Сейчас происходит аналогичная ситуация. Портон-Даун не сделал заявления на этот счёт, но его цитируют официально и делают это очень активно. На официальном сайте Портон-Дауна всё ещё главной новостью является более приземлённая тема — исследование техники постирки брюк», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что уже появились десятки версий, которые были моментально распространены британской прессой, хотя Скотленд-Ярд просил не выдвигать версий преждевременно и не спекулировать на этой теме. Как по команде стали распространять сообщения, что один из тех, кто был отравлен, нашёл некий шприц, в котором содержались остатки «Новичка», хотя «ранее вроде бы специалисты говорили о высокой летучести «Новичка». Между тем сотни пользователей социальных сетей уже отметили, что, оказывается, спустя четыре месяца «Новичок» в Великобритании можно достать любому человеку, указала дипломат.

«Можно было бы сказать, что не прошло и четырёх месяцев остросюжетного английского детектива «Загадка в Солсбери», вышел сиквел — вторая серия с излюбленным персонажем «Новичком». Можно было бы напомнить, что не успели отгреметь фанфары военного парада в честь дня ветеранов ВС Великобритании, на котором премьер-министр Тереза Мей объявила, что следующий парад пройдёт в Солсбери, подчеркнув, что профессионализм и храбрость, которые продемонстрировали Вооружённые силы Великобритании во время атаки нервно-паралитическим веществом в Солсбери, являются одной из главных причин для планирования проведения мероприятия в этом городе… Будет ли ОЗХО заниматься расследованием нового инцидента? Но мы этого сегодня делать не будем», — заявила Захарова.

30 июня в Солсбери из расположенного поблизости города Эймсбери были госпитализированы в критическом состоянии двое граждан Великобритании 45-летний Чарльз Роули и 44-летняя Дон Стерджес, которые отравились неизвестным веществом.

В публикуемых СМИ заявлениях представителей британской полиции, медиков и официальных лиц говорится о возможном отравлении токсином, схожести симптомов с теми, которые появились у бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Образцы вещества были доставлены для анализов в секретную химическую лабораторию в Портон-Даун.