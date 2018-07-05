Салехард, 5 июля, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Двоим ямальским чиновникам из Росрыболовства предъявлены обвинения в получении взятки размером 200 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

(сс) sajinka2 Взятка

По данным следствия, в 2017 году обвиняемые «не заметили», как коммерческая фирма неправомерно использовала прибрежную защитную полосу водного объекта. Вместо того, чтобы оштрафовать нарушителя на крупную сумму, они якобы получили 2 ноября 2017 года от него взятку в сумме 200 тыс. рублей и впоследствии разделили полученную сумму между собой.

На данный момент начальник отдела Нижнеобского управления Росрыболовства по ЯНАО заключён под стражу, инспектор этого же отдела содержится по решению суда под домашним арестом.

Чиновникам предъявлено обвинение по ч п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»).

Комментарий Нижнеобского управления Росрыболовства получить на данный момент не удалось.

В феврале 2018 года Генеральная прокуратура РФ сообщала о проверке в Уральском федеральном округе исполнения Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству требований законодательства при реализации контрольно-надзорных функций.

Были обнаружены факты необоснованного отказа предпринимателям в выдаче разрешений на ловлю рыбы, невыдачи предписаний административным нарушителям, неконфискации орудий совершения правонарушений.

Допускались и факты необоснованного наложения штрафов на работников предприятий в сфере малого и среднего бизнеса, прекращения административных производств в отсутствие законных оснований. Не в полной мере исполнялись требования закона о контрактной системе. Тогда пять инспекторов Нижнеобского территориального управления Росрыболовства были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заключении под домашний арест в августе 2017 года сотрудника Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству по ХМАО, обвинённого в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.