Севастополь, 5 июля, 2018, 17:04 — ИА Регнум. На одном из самых крупных и посещаемых пляжей Севастополя «Учкуевка» начался снос заброшенных незаконных торговых объектов, на месте которых власти города хотят сделать автомобильную стоянку. Об этом 5 июля журналистам сообщил руководитель главного управления потребительского рынка и лицензирования правительства Севастополя Вадим Кирпичников.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Это очень большой по объёму объект, состоящий из десятка торговых объектов, которые здесь достаточно долго находились. Но никаких документов на них никто не предоставил», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, из 31 официально зарегистрированного пляжа в Севастополе 20 не соответствуют санитарным нормам.