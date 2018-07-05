Киев, 5 июля, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что срыв рейтингового голосования об отставке членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) «стал неожиданностью не только для членов «Блока Петра Порошенко». Об этом политолог Фесенко заявил 5 июля в эфире канала «112 Украина».

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По его словам, депутаты «Народного фронта» опасаются, что президент Украины Пётр Порошенко распустит Раду после утверждения нового состава ЦИК.

«На вчерашний день вроде бы были договоренности. Не случайно ещё в начале недели Парубий пообещал поставить этот вопрос на голосование. Как правило, это делается в том случае, если есть согласованность внутри коалиции. И тут вдруг в последний момент что-то сорвалось… Скорее всего, в «Народном фронте» опасаются каких-то рисков досрочных парламентских выборов», — сказал Фесенко.

«В конце июня ходили слухи, что будет судьбоносное заявление о досрочных выборах. Ничего этого не произошло. Были утечки информации. Эти фобии и страхи живут особенно в парламентской среде. Есть значительная часть депутатов, которые этого опасаются. По парламентским приметам, если формируется новый состав ЦИК, то якобы это может стать предпосылкой для досрочных выборов», — рассказал Фесенко.

Он также считает, что пока рано говорить о возможном расколе коалиции фракций БПП и НФ.

«Большинство экспертов считает, что если до конца этой сессии ничего форс-мажорного не произойдет, то никаких выборов не будет… А может, возникли какие-то дополнительные темы для торгов. Это тоже возможно. «Народный фронт» хочет поторговаться с президентской командой, выдвигая какие-то новые требования по ЦИК. Они хотят уступок по какому-то другому вопросу. Но это не означает раскол коалиции. Такие ситуации уже неоднократно бывали. Они понимают, что раскол парламентской коалиции будет означать повышение риска досрочных парламентских выборов. Они на это не пойдут», — подытожил Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Верховная рада провалила рейтинговое голосование за проект закона № 6688-п «Об увольнении с должности членов Центральной избирательной комиссии». Соответствующий законопроект набрал только 189 голосов депутатов. В январе 2018 года президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии, в списке — 14 кандидатов. Глава государства также подписал письмо об освобождении с должности 13 нынешних членов ЦИК.