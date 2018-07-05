Рим, 5 июля, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Президент Италии Серджо Маттарелла 5 и 6 июля совершает государственный визит в Литву, сообщает пресс-служба формального главы итальянского государства на официальной странице в Twitter в четверг, 5 июля.

En.kremlin.ru Серджо Маттарелла

Маттарелла уже провел встречу с президентом Литвы Далей Грибаускайте. Он поблагодарил ее за «дружескую атмосферу» и выразил уверенность, что на все вызовы современности удастся ответить в духе европейской и атлантической солидарности.

Два президента обсудили вопросы безопасности, а также тему экономического взаимодействия Италии и Литвы, сообщили также в пресс-службе.

Все остальные мероприятия формального главы итальянского государства в Вильнюсе будут связаны с культурой: он посетит две выставки, одно кладбище, а также встретится с сотрудниками литовского отделения Итальянского института культуры.