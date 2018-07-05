Ярославль, 5 июля, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека Ярославской проверил жалобу бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова на отключение телевизора в отряде от трансляций футбольных матчей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного про правам человека Ярославской области. Информацию о том, что в колонии ИК-2 в Рыбинске, где находится экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов, заключенных лишили права смотреть телевизионные программы, в том числе новостные и трансляции чемпионата мира по футболу, опубличил Олег Виноградов.

Rm Евгений Урлашов

Он направил открытое обращение Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и Уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину. Последний в этот же день выехал в Рыбинск и посетил ИК-2. Он увидел, что в 10 отряде, где отбывает свое наказание Евгений Урлашов, телевизор работает и телепрограммы показываются по графику кабельной сети исправительного учреждения.

«В ходе беседы с осужденными, отбывающими наказание в этом отряде, выяснилось, что вплоть до начала это недели имеющийся в отряде телевизор транслировал телепрограммы с помощью индивидуальной антенны с пакетом из 20 телевизионных и трех радиоканалов. Однако в начале этой неделе телевизор отряда был переключен на внутреннюю кабельную сеть колонии, и трансляции передач стали осуществляться, соответственно, по графику, утвержденному администрацией исправительного учреждения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

Хотя еще вчера в УФСИН по Ярославской области заявление Олега Виноградова опровергали. Сотрудники ведомства говорили, что никаких действий с индивидуальной антенной не производилось и для осужденных ничего не изменилось.

Как объяснили в администрации колонии № 2 после проверки омбудсмена, программа кабельного телевидения состоят из 10−12 отобранных каналов. Выбор этих каналов осуществляется администрацией, руководствующейся при этом воспитательными целями. Со слов администрации ИК-2, трансляции матчей чемпионата мира по футболу в этот набор входит. Таким образом, жалоба экс-мэра не подтвердилась — констатирует омбудсмен.

Тем не менее, Сергей Бабуркин принял решение о проведении проверки учреждений УФСИН по Ярославской области на предмет соблюдения права осужденных на доступ к информации.