Екатеринбург, 5 июля, 2018, 16:56 — ИА Регнум. На конкурсе по выборам главы Екатеринбурга появилась интрига. Предстоит борьба между кандидатом от областных властей и кандидатом от администрации муниципалитета, считают некоторые наблюдатели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

TimmyGUNZ Чья возьмёт?

Всего на конкурс заявились 15 человек. Документы закончат принимать завтра, 6 июля. Но уже можно сказать, что заявлены два основных кандидата. Это вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский и первый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Кожемяко.

Кто-то из них, скорее всего, и станет главой города. Напомним, конкурсная комиссия планирует определиться со своими кандидатурами 25 июля. Затем их представят гордуме.

Напомним, Кожемяко работает в администрации города с 1999 года. Прошёл долгий путь, от ведущего специалиста.

Высокинский — на десять месяцев старше Кожемяко. В мэрии работал с 2000 по 2016 год, прошёл путь от начальника отдела до вице-мэра. В феврале 2016 года ушёл в правительство Свердловской области.

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