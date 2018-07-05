Кострома, 5 июля, 2018, 16:53 — ИА Регнум. 11 котельных Костромской области до конца 2018 года переведут на газ, сообщает областное телевидение «Русь». Местные власти обещают провести соответствующие работы в Судиславском, Нерехтском районах и в городе Галиче.

Tes.tessib.ru Промышленная котельная

В регионе активно готовятся к отопительному сезону. До 15 ноября все города и районы области должны получить паспорта готовности. На данный момент в муниципалитетах региона проходит опрессовка сетей.

В областном телевидении отмечают, что «к зиме готовы почти 12% многоквартирных домов, четверть всех котельных и 17% теплосетей». Ввиду высокой аварийности в 2017 году, в Костроме будут проходить «самые масштабные работы»: будут заменены 11 километров квартальных теплотрасс и порядка 5 километров магистральных.

ИА REGNUM напоминает, что глава Костромской области Сергей Ситников поручил перевести котельные социальных объектов в ряде районов на газ.

Такая мера объясняется финансовыми соображениями. По мнению чиновников, отказ от иных теплоносителей позволит сэкономить значительные средства.