Астана, 6 июля, 2018, 04:01 — ИА Регнум. История взаимодействия на государственном уровне между Казахстаном и Турцией могла бы свидетельствовать о полном взаимопонимании и дружбе между двумя странами. Почему реальность казахстанско-турецких отношений несколько отличается от излишне оптимистичного представления, рассказывает редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

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Кроме обычных международных организаций, служащих площадкой взаимодействия стран всего мира, для Казахстана и Турции важными являются также региональные объедения, созданные по культурно-историческому принципу. К наиболее весомым из таких организаций можно отнести Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ или Тюркский совет), созданный 3 октября 2009 года, членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция, а также Международную организацию тюркской культуры и Парламентскую ассамблею тюркоязычных государств (ТюркПА). Но, несмотря на кажущееся отсутствие противоречий, отношения Казахстана и Турции не являются столь уж непреложно тесными.

Доказать это несложно, достаточно взглянуть на объем взаимной торговли. Также и инвестиции в экономику Казахстана со стороны Турции совсем не велики. Тем не менее мощное сотрудничество в области культуры создает образ Турции как большого друга казахстанского народа.

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