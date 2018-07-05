Киев, 5 июля, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко хочет активизировать боевые действия в Донбассе, чтобы отменить проведение выборов. Об этом 5 июля в эфире телеканала «UA.Первый» заявила депутат, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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«Сегодня президент и его окружение имеют достаточно близкие и тесные отношения с теми, кто сегодня якобы возглавляют эти фейковые ДНР и ЛНР. На этом он хочет водить военное положение и не проводить выборы в принципе. Сейчас это — ключевой план. Президент через разжигание войны хочет не проводить выборы в принципе. Сейчас я это говорю осознанно, четко и акцентировано. Для того, чтобы этот план стал очевидным, чтобы это услышал действующий президент, и чтобы он остановился в этих своих планах. Уже сейчас вы видите, начинается эскалация — начинают гибнуть наши военные на этой войне, увеличивается количество раненых», — сказала Тимошенко.

Она выразила уверенность в том, что президент Порошенко больше не сможет остаться на второй срок.

«Я хочу предупредить Порошенко, если он пойдет таким путем, по сути, начнет новую военную эскалацию, чтобы сохранить свою власть и не проводить выборы, об этом будет знать весь мир, об этом будет знать весь украинский народ. Мы вам не дадим этого сделать, Петр Алексеевич. Остановитесь в своем стремлении к коррупционным деньгам, остановитесь в своем стремлении сохранить власть любой ценой. Ничто не поможет действующему президенту остаться на второй срок или не проводить выборы», — считает Тимошенко.

По её словам, власти прикрывают войной «всё самое ужасное, что происходит в нашей стране».

«Сегодня наибольшая контрабанда идет через оккупированные территории Донбасса. Наибольшая коррупция там. Сегодня украинская высшая власть совместно с теми, кто оккупировал, зарабатывает миллиарды. На войне зарабатываются миллиарды… Войной закрылась и коррупция. Открылись новые возможности зарабатывать большие деньги на крови, на горе людей. Теперь возникает план на войне не проводить выборы… Если Порошенко сегодня начнет эскалацию на фронте, то мы будем знать, для чего он это делает и где природа этих вещей», — подытожила Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля штаб операции объединенных сил сообщил, что за прошедшие сутки в Донбассе ранения получили четыре солдата ВСУ. При этом противник 19 раз прибегал к огню по украинским позициям.

Кроме того, руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов проинформировал, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили 65 единиц различных боеприпасов. При этом под обстрелы попали позиции ДНР на западной окраине Донецка, в Докучаевске, на северной окраине Горловки, в селах Петровское (Старобешевского района), а также в Ленинском и Коминтерново.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 65 единиц», — отметил Якубов.