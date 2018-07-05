Рим, 5 июля, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Сотрудники авиакомпании Ryanair 25 и 26 июля намерены провести забастовку, сообщает La Repubblica в четверг, 5 июля.

Михай Мункачи. Забастовка. 1895

Инициаторами забастовки являются бортпроводники компании. Они требуют от администрации упрощения условий заключения коллективного соглашения.

Забастовка коснется четырех стран: в Италии она пройдет 25 июля, а в Испании, Португалии и Бельгии — также 26 июля.

La Repubblica напоминает, что ирландские пилоты Ryanair готовят еще одну забастовку. Она пройдет 12 июля — в день, когда в Северной Ирландии начинаются традиционные двухнедельные каникулы и на отдых уезжают сотни тысяч человек.