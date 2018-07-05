Калуга, 5 июля, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Бывший помощник президента РФ Игорь Щеголев провел первое совещание в должности полномочного представителя президента в Центральном ФО. Как сообщают «Новости-РФ», основной темой для обсуждения стала критическая ситуация с выплатой зарплат рабочим ООО «Гигиена-сервис».

Http://kaluga.er.ru Александр Бушин

50% компании принадлежит генеральному директору Александру Бушину, передает издание. ООО «Гигиена-Сервис» производит изделия медицинской гигиены и женские прокладки под брэндом «Натали». Предприятие существует с 1994 года и стало градообразующим для города Кондрово. Общая численность работников составляет более 500 человек.

В 2015 году Александр Бушин запустил новый проект по производству подгузников для взрослых и впитывающих пеленок. Предполагалось загрузить линию заказами Фонда социального страхования. В том же году Александр Бушин привлек целевой займ от Фонда развития промышленности в сумме 500 млн. руб. сроком на 5 лет под 5% годовых, а ранее получил банковские кредиты на сумму более миллиарда рублей от ФОРА-Банк, ВТБ 24, РСХБ, Банка «Элита» и КБ «Калуга». Однако доходов от действующего бизнеса не хватает на покрытие расходов по займам и кредитам, а последние несколько месяцев задерживается зарплата. Ситуацию усугубил экономический кризис и курсовые скачки валюты, так как более 60% комплектующих закупается за рубежом.

Правительство Калужской области оказывало Александру Бушину всемерную поддержку, в частности за счет средств бюджета построена подъездная дорога к заводской территории, сообщают «Новости-РФ». ООО «Гигиена-Сервис», в свою очередь, реализовывало многочисленные городские благотворительные акции, а Бушин стал депутатом Законодательного собрания Калужской области трех созывов от партии «Единая Россия». В 2015 году Бушин занял 86-е место в рейтинге доходов госслужащих, составленном Forbes. Состояние депутата оценили в 95,81 миллион рублей, которые могут быть направлены на погашение долгов перед рабочими в случае банкротства компании в рамках субсидиарной ответственности генерального директора, подчеркивает СМИ.