Ташкент, 5 июля, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Заместитель председателя государственного комитета Узбекистана по инвестициям Шухрат Вафаев и посол Японии в республике Нобуаки Ито подписали обменные ноты на предоставление стипендий для подготовки кадров на сумму 262 млн иен ($2,4 млн). Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе госкомитета Узбекистана по инвестициям.

401(K) 2012 Доллары

В рамках подписанного документа государственные служащие Узбекистана смогут получить стипендии магистра и доктора в университетах Японии. За восемнадцать лет действия данной программы в Японию на обучение были направлены 311 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Японии была создана ассоциация узбекской молодежи. Среди основных направлений деятельности организации определены образование, культура, туризм, экономика, работа с государственными и негосударственными организациями.