Воронеж, 5 июля, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Воронежское предприятие «Минудобрения» в 2018 году будет освобождено от уплаты налога на имущество на сумму около 67 млн рублей. Соответствующие поправки в законодательство были приняты 5 июля на заседании Воронежской облдумы, говорится в материалах заседания.

Налоговые каникулы

«Законопроектом предлагается освободить в 2018 году от уплаты налога на имущество организаций организации — в отношении имущества, используемого для производства удобрений и азотных соединений. В случае принятия представленного законопроекта, выпадающие доходы консолидированного бюджета области составят порядка 67 млн рублей в 2018 году», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поправки, внесенные в региональное законодательство, будут действовать до 31 декабря 2018 года включительно.

Отметим, что АО «Минудобрения», по данным сайта предприятия, является единственным производителем минеральных удобрений в Центральном Черноземье. Предприятие контролирует Аркадий Ротенберг.