Москва, 5 июля, 2018, 16:35 — ИА Регнум. В одном из многоэтажных жилых домов Москвы лифт сорвался с 40-го этажа. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает РЕН ТВ.

heikografie Лифт

По данным телеканала, инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Дыбенко. В кабине лифта в момент обрыва тросов находился человек.

К счастью, сработала система аварийного торможения, и кабина лифта остановилась на 20-м этаже.

Пассажир лифта не пострадал, но испытал сильнейший шок. Он сам смог выбраться из кабины.