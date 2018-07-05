Галичская птицефабрика получила право экспорта в Персидский залив
Галич, Костромская область, 5 июля, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Расположенная в городе Галич Костромской области птицефабрика включена в реестр экспортеров с правом экспорта яиц в страны Ближнего Востока.
По информации Россельхознадзора, ПАО «Галичское» успешно прошло проверку «на соответствие требованиям и нормам стран-импортёров, предъявляемых к экспортируемой продукции». Система менеджмента безопасности продукции соответствует стандарту ISO 22 000:2005, производство яиц соотвествет нормативам, действующим в Персидском заливе.
Птицефабрика из Галича стала первым в Костромской области предприятием, имеющим право экспорта яйц в Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию.
Справка ИА REGNUM.
По информации, размещенной на сайте, ПАО «Галическое» по объемам производимой продукции (около 700 000 яиц ежедневно) занимает первое место в Костромской области и 25-е в России. Здесь производят яица, мясо птицы и полуфабрикаты из него, колбасы, кондиционные яйца и цыплят.
В 2016 году на предприятии запустили новую линию, способную сортировать 180 тысяч яиц в час.