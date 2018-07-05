Галич, Костромская область, 5 июля, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Расположенная в городе Галич Костромской области птицефабрика включена в ре­естр эк­спор­те­ров с пра­вом эк­спор­та яиц в страны Ближнего Востока.

Продукт на экспорт

По информации Россельхознадзора, ПАО «Галичское» успешно прошло проверку «на со­от­ветс­твие тре­бова­ни­ям и нор­мам стран-им­портё­ров, предъ­яв­ля­емых к эк­спор­ти­ру­емой про­дук­ции». Система менеджмента безопасности продукции соответствует стандарту ISO 22 000:2005, производство яиц соотвествет нормативам, действующим в Персидском заливе.

Птицефабрика из Галича стала первым в Костромской области предприятием, имеющим право экспорта яйц в Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию.

Справка ИА REGNUM.

По информации, размещенной на сайте, ПАО «Галическое» по объемам производимой продукции (около 700 000 яиц ежедневно) занимает первое место в Костромской области и 25-е в России. Здесь производят яица, мясо птицы и полуфабрикаты из него, колбасы, кондиционные яйца и цыплят.

В 2016 году на предприятии запустили новую линию, способную сортировать 180 тысяч яиц в час.