Калуга, 5 июля, 2018, 16:26 — ИА Регнум. Председатель координационного совета Союза представительных органов РФ, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в работе Ассоциации городов Поволжья. Главы городов Самары, Ульяновска, Саратова, Тольятти, Новокуйбышевска обменялись опытом работы по реализации программы «Комфортная городская среда».

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги поучаствовал в работе Ассоциации городов Поволжья

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, участники мероприятия ознакомились с результатами работ по благоустройству, которые были проведены в Самаре накануне Чемпионата мира по футболу. Начался осмотр с объекта культурного наследия регионального значения «Струковский сад», который вошел в историю как место, где В.И.Ленин встречался с революционно настроенной молодежью Самары в 1889—1893 годах. Особенно впечатлил участников совещания объем работ по реконструкции набережной реки Волги. Протяженность набережной 5 км, поэтому работы, начатые больше пяти лет назад, выполняются поэтапно. В данный момент закончена 4-я очередь реконструкции, установлен памятник святому равноапостольному князю Владимиру.

Следует отметить, что с Самарой у Александра Иванова связаны самые приятные воспоминания, ведь он является выпускником Куйбышевского авиационного института и провел в этом городе незабываемые студенческие годы. Порадовали главу Калуги и те изменения, которые произошли в городе за последние десятилетия.

«Работа проведена огромная. Конечно, восхитила набережная. Хорошие детские площадки. Кстати, у нас, в Калуге, они не хуже. Актуальный для всех городов вопрос, который обсуждался на совещании, кто должен содержать эти детские площадки и следить за их сохранностью, — рассказал глава Калуги Александр Иванов. — Безусловно, впечатлили объекты, непосредственно построенные к чемпионату мира. Великолепная фан-зона на центральной площади им. Куйбышева, вмещающая более 30 тысяч человек с огромным экраном. Ну, и сама футбольная арена».

Приятным сюрпризом от организаторов стало посещение футбольного матча между сборными командами Бразилии и Мексики и участие в открытии на фан-зоне «Стены болельщиков», где каждый имеет возможность оставить отпечаток своей ладони или письменное пожелание. После завершения ЧМ-2018Fan Wall станет экспонатом музея футбола на стадионе «Самара Арена».

«Непередаваемые эмоции! Надо отдать должное организаторам, в городе царит добрая, радостная, прекрасная спортивная атмосфера, — отметил Александр Иванов.- Думаю, что именно такие спортивные события как никакие другие способствуют укреплению дружеских связей и взаимопонимания между людьми из самых разных стран».