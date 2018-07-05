Нальчик, 5 июля, 2018, 16:25 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии сохраняется угроза разлива рек в семи муниципальных районах. В связи с этим глава региона Юрий Коков принял решение о введении 5 июля режима ЧС на всей территории республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства КБР.

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В ходе экстренного совещания по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Эльбрусском районе Коков предупредил, что от стихии, к счастью, никто не пострадал, но ситуация сохраняется серьезная. Имеется опасность разлива рек в Баксанском, Зольском, Майском, Терском, Прохладненском, Черекском, Урванском районах.

Коков также поставил задачу оказать населению всестороннюю помощь, постоянно мониторить гидрологическую обстановку и обеспечить безопасность тех, кто участвует в ликвидации последствий стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в Кабардино-Балкарии произошел резкий подъем уровня воды в реке Баксан, что привело к подтоплению федеральной дороги, ведущей на курорты Приэльбрусья. Отрезанными оказались три населенных пункта, в которых проживают до двух тысяч человек. В отрезанной зоне, по уточненным данным, находятся также более четырех тысяч отдыхающих. В зоне подтопления ввели режим ЧС.

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