Симферополь, 5 июля, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Депутаты Государственного совета Крыма почти единогласно поддержали пенсионную реформу, проголосовав за проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». Решение принято 5 июля на внеочередном заседании местного парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По словам спикера парламента Владимира Константинова, решение задач по индексации пенсии гражданам России выше уровня инфляции невозможно без повышения налогов или увеличения пенсионного возраста.

«Главный вопрос не в том: повышать возраст или нет, а в том, насколько это эффективно. Из-за демографической ямы на рынке труда появились первые признаки дефицита кадров, численность рабочей силы в стране сокращается, значит, и плательщиков в пенсионные фонды становится меньше», — прокомментировал журналистам свою позицию политик.

Владимир Константинов также выразил уверенность, что крымчане поддержат все инициативы федерального центра, направленные на развитие отечественной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, российское правительство собирается повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, а также увеличить ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.