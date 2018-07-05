Санкт-Петербург, 5 июля, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Средний размер назначенной месячной пенсии в Санкт-Петербурге составляет, по последним имеющимся данным ПФР и Петростата на 1 апреля 2018 года, 14 924 рубля. Это в 3,13 раза меньше, чем размер пенсии, назначаемой депутатам Госдумы, чей срок полномочий в качестве парламентария составил всего от 5 до 10 лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Если же сравнивать с пенсией депутатов Госдумы, сумевших сохранить этот статус на срок более 10 лет, то средняя пенсия простых петербургских пенсионеров меньше в 4,26 раза.

При сравнении депутатской пенсии со средней пенсией в Ленинградской области разница становится еще более ощутимой.

Средняя назначенная пенсия в Ленобласти, по данным на 1 апреля, составляет 13 741 рублей, что в 3,4 раза меньше пенсии депутата, отработавшего от 5 до 10 лет, и в 4,63 раза меньше пенсии депутата-старожила.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным аппарата Госдумы, пенсия депутата Госдумы составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от 5 до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более.

Стоит отметить, что депутатская пенсия идет как надбавка к обычной пенсии, которая назначается по результатам всей трудовой деятельности. Дополнительную пенсию депутаты получат после 63 лет — женщины, после 65 лет — мужчины.

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Напомним, власти Петербурга заявляют, что нагрузка на пенсионную и социальную систему города постоянно возрастает.

«За 4 последних года численность пенсионеров у нас увеличилась на 86 тысяч. Раньше на получение такой прибавки городу требовалось целых 11 лет, — сообщил в конце апреля в своем отчете перед Законодательным собранием губернатор Георгий Полтавченко. — Темпы прироста пожилого населения почти втрое выше прежних. У городского соцобслуживания динамика мощностей гораздо скромнее».