Москва, 5 июля, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала просьбу властей Великобритании к Москве предоставить информацию по инциденту в Солсбери. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 5 июля, на еженедельном брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Напомним, в британских СМИ активно тиражируется информация об отравлении якобы нервно-паралитическим веществом двух человек в английском городе Эймсбери, который находится рядом с городом Солсбери, где якобы были отравлены бывший сотрудник российский спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британские власти, а также военные заявили, что пара была отравлена нервно-паралитическим веществом «Новичок». Представители британской стороны не исключают, что пострадавшие могли быть отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Как такое возможно, если известно, что нервно-паралитическое вещество из дела Скрипалей быстро распадается и улетучивается, а «отравление» Скрипалей произошло в начале марта, власти не поясняют.

По словам Захаровой, на Смоленской площади были шокированы заявлениями британских официальных лиц о том, что они ждут некоего взаимодействия с российской стороной в связи с произошедшим.

Захарова подчеркнула, что Москва призывает британские правоохранительные органы к взаимодействию по инцидентам в Солсбери и Эймсбери.

«Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу грязной политической игры, которую затеяли определённые силы в Лондоне, и начать взаимодействие с правоохранительными органами России в расследовании, учитывая, что речь идёт в том числе о российских гражданах», — сказала Захарова.