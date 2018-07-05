Калуга, 5 июля, 2018, 16:17 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 5 июля, состоялось внеочередное заседание Городской думы под председательством главы города Александра Иванова. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на основании поступившего от министерства финансов Калужской области уведомления по расчетам между бюджетами в части дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, и в связи с ее фактическим поступлением из областного бюджета в целях компенсации выпадающих доходов местного бюджета в результате предоставления налоговых льгот по земельному налогу органам госвласти и госучреждениям Калужской области, депутаты утвердили увеличение доходной части бюджета на сумму 58 151,2 тыс. рублей по безвозмездным поступлениям.

Пресс-служба Городской думы Калуги Внеочередное заседание Городской думы Калуги 05.07.2018

На заседании были одобрены предложенные управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги изменения в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга». Изменения вносятся в статью «Градостроительные регламенты территориальных зон» и касаются установления предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничений в виде минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства. По всем вопросам в соответствии с законодательством были проведены публичные слушания.

Также была согласована крупная сделка МУП «Калугатеплосеть», которая будет совершена после проведения электронного аукциона на электронной площадке по выбору исполнителя для заключения контракта на выполнение работ по реконструкции котельной (2-й и 3-й этапы) по улице Хрустальной, дом 18а. В ходе заседания депутаты согласовали ликвидацию муниципального унитарного предприятия «Единый расчетный кассовый центр г. Калуги». Как пояснил начальник управления ЖКХ города Калуги Виктор Устинов, в настоящее время предприятием фактически хозяйственная деятельность не ведется, регулярные финансовые поступления отсутствуют, отсутствуют перспективы развития.

В «Часе контроля» первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства города Калуги Алексей Волков информировал депутатов о ходе работ по программе «Городская среда». Из 55 дворовых территорий, вошедших в программу в 2018 году, в 20 дворах работы по благоустройству начаты. Аукционы по определению подрядчиков для 34 дворовых территорий уже завершены и работы в этих дворах начнутся 10 июля. Срок исполнения работ по каждому контракту — 45 дней. Депутат Евгений Каменарович акцентировал внимание коллег из управы на том, что жители посёлка Куровской хотели бы установить у себя в микрорайоне уличный тренажерный комплекс.

Депутат Денис Курганов поднял вопрос о содержании детских дворовых площадок. В настоящее время более половины из них не стоят на балансе, не определены организации, которые отвечают за своевременный ремонт испорченного оборудования и поддержания площадок в удовлетворительном состоянии. Заместитель председателя комитета по социальным вопросам Александр Окунев предложил предпринимателям разного уровня в качестве социальной нагрузки взять на баланс своих предприятий детские и спортивные площадки, которые находятся в непосредственной близости от их предприятий, магазинов, кафе, ресторанов и т.д. В пример он привел спортивную площадку по улице Огарёва, 22, которую уже в течение 15 лет он содержит и финансирует ее уборку, проводит субботники вместе с ТОС, нанимает мастеров по ремонту оборудования в случае его поломки. Также Александр Окунев предложил предпринимателям города последовать его примеру и устанавливать на оживленных улицах у магазинов, кафе, ресторанов красивые скамейки, для того, чтобы прохожие, пожилые люди, мамы с детьми могли отдохнуть. Лавочки он устанавливает у своих предприятий в дневное время, а на ночь убирает.

Начальник управления экономики города Калуги поддержал эти идеи и сообщил, что все предложения будут рассмотрены.