Ярославль, 5 июля, 2018, 16:13 — ИА Регнум. В Ярославле депутаты-единороссы заговорили о возможном введении ограничений на ввоз мусора из соседних регионов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Полигон «Скоково»

Как уже сообщало наше информагентство, 5 июля на совместном заседании фракций «Единой России» представители правительства Ярославской области рассказали депутатам думы и муниципалитета о разработке новой экологической политики. Эта работа, важность которой отметил губернатор Дмитрий Миронов в своем ежегодном отчете, предполагает в том числе и законотворческие инициативы в сфере бережного природопользования и защиты окружающей среды.

Безусловно, это касается и обращения с отходами. Депутаты областной думы и муниципалитета Ярославля обсудили возможность внесения таких изменений в законодательство. Был поднят вопрос необходимости введения ограничений на ввоз мусора на территорию региона из других областей для последующего захоронения.

«В течение ближайших пяти лет Ярославская область должна приобрести статус экологически безопасного региона. Эта та задача, которую перед всеми нами поставил губернатор Дмитрий Миронов. Необходимо проанализировать законодательство, связанное с обращением с отходами, и, возможно, внести в него некоторые корректировки. Я говорю в том числе о необходимости введения ограничений на ввоз мусора в регион из соседних областей», — сказал депутат муниципалитета Ярославля, член фракции «Единая Россия» Михаил Писарец.

Его поддержал и заместитель председателя Ярославской областной думы, член фракции «Единая Россия» Николай Александрычев.

Он отметил, что при активном участии главы региона Дмитрия Миронова начали решаться проблемы кислогудронных прудов на Менделеевском заводе и так называемого «зеленого масла» в Ярославле.

Напомним, в настоящее время на полигон «Скоково» поступает мусор из Москвы и Московской области. Его ввоз по договору предусмотрен до конца года.