Ульяновск, 5 июля, 2018, 16:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области под уголовное преследование попал 47-летний мужчина, который продавал незарегистрированные средства для потенции, сообщает региональное следственное управление СКР. Ранее аналогичное дело было возбуждено в Чувашии.

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Жителя Ульяновской области подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ («Незаконный сбыт незарегистрированных лекарственных средств»). Следствие считает, что с 2016 года по май 2018 года подозреваемый неоднократно сбывал на территории Ульяновска незарегистрированные в государственном реестре лекарственных средств России таблетки. Согласно материалам дела, лекарства он приобретал через интернет. По имеющейся информации, речь идёт о препаратах для повышения потенции.

11 мая 2018 года злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов при попытке продажи очередной партии лекарств. В связи с тем, что в ходе следствия подозреваемый полностью возместил причиненный преступлением вред и признал вину, в суд направлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Отметим, что в апреле 2018 года в Чувашии было возбуждено первое в республике уголовное дело по факту продажи лекарств, не состоящих в государственном реестре. Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурантом стал 32-летний чебоксарец. По версии следствия, он зарегистрировал в одной из социальных сетей две страницы и разместил объявления о продаже трех наименований лекарственных средств для повышения потенции. Согласно материалам дела, злоумышленник продал на территории Чувашии лекарств на общую сумму свыше 150 тыс. рублей. В ходе обыска в квартире у него была изъята крупная партия препаратов — свыше 850 таблеток, средняя цена каждой таблетки составляла около 100 рублей.

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