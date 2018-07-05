Москва, 5 июля, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Задача окончательного искоренения терроризма в Сирии осложняется вооружённым присутствием США. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

«Задача окончательного искоренения терроризма на сирийской земле осложняется не в последнюю очередь незаконным и ничем не обоснованным вооружённым присутствием США в районе Ат-Танфа. По сути, там создан заповедник для ИГИЛовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых ещё не добили», — заявила Захарова.

Сирийские власти не допускаются на эту весьма обширную территорию, в том числе закрыт гуманитарный доступ к беженцам, которые фактически удерживаются террористами в заложниках в лагере Рукбан, подчеркнула она.

«Если западные партнёры действительно намерены установить на сирийской земле долгосрочный мир, ожидаем от них соответствующих решений, в том числе тех, которые облегчали бы режим односторонних рестрикций, давали бы возможность свободно закупать на мировых рынках для восстановления страны оборудование, строительные материалы, продовольствие, медикаменты и топливо», — указала дипломат.