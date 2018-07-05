Воронеж, 5 июля, 2018, 16:05 — ИА Регнум. В воронежском селе около 700 домов остались без воды на две недели. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов, по факту прекращения поставки питьевой воды жителям села Семилуки проведена проверка.

Отключили воду

Как сообщили в прокуратуре, около 700 домов в селе Семилуки остались без воды 21 июня. Причиной стал выход из строя электродвигателя погружного насоса, подающего питьевую воду на башню Рожновского. 22 июня работы по установке насоса были завершены, и подозабор запущен. Однако из-за прорывов водопроводных сетей подача воды жителям нескольких улиц поселения вновь была прекращена.

В прокуратуре причиной сложившейся ситуации называют ненадлежащую организацию водоснабжения органом местного самоуправления, а также непринятие ССПК «Водопотребление» мер по должному содержанию объектов водоснабжения.

Прокуратура района внесла представление главе администрации Семилукского сельского поселения и председателю ССПК «Водопотребление» об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.

Сейчас порывы на сетях устранены, взамен старого водовода будет смонтирован новый. Прокуратура обещает проконтролировать ситуацию.