Воронеж, 5 июля, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Другого пути значительно повысить пенсионные выплаты сегодняшним пенсионерам нет. Существующая сумма пенсионных выплат не позволяет большинству пенсионеров чувствовать себя уверенно, приобретать все необходимые продукты и лекарственные средства. В идеале повышение пенсий должно происходить параллельно с ростом экономики. Но, к сожалению, динамика роста экономики России отстает от динамики количества граждан, выходящих на заслуженный отдых, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры социологии и политологии Воронежского госуниверситета, кандидат политических наук Роман Савенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Во-первых, по мнению политолога, реформа не затронет нынешних пенсионеров, для них сохраняются все положенные пенсионные и социальные выплаты. Повышение планируется проводить плавно и первыми по новым правилам начнут жить мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения. Они выходят на пенсию в 61 и 56 лет соответственно. В течение десяти лет предусматривается постепенный переход к объявленным показателям 65 и 63 года.

Во-вторых, граждане, имеющие работу, не сильно от этого пострадают: сохраняются доходы и социальный статус активного человека. Особое внимание необходимо обратить на безработных пожилых людей, которых работодатель трудоустраивает неохотно, пояснил он.

«Определенные трудности будут испытывать жители малых сельских населенных пунктов, где сама по себе экономика не предлагает широких возможностей для трудовой занятости. В этом вопросе от государства потребуются масштабные и оригинальные действия, так как обучить пожилого человека новой востребованной, но необременительной специальности — сложно», — высказал свое мнение Савенков.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»