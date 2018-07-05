Ярославль, 5 июля, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В ярославском выставочном зале имени Николая Нужина не будет открыт музей оружия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Museum.ru Выставочный зал им. Нужина

Как сообщало ранее ИА REGNUM мэрия города вела переговоры с коллекционером Иосифом Ботерашвили о размещении в зале частного музея. Тот предлагал сделать зал прибыльным, разделив с городом доходы от его работы. Сейчас зал является филиалом муниципального музея истории города. Против этого выступил почетный гражданин Ярославля, в прошлом директор музея Владимир Извеков. С этим мнением мэрия согласилась.

Делать музей оружия — мы на это не пойдем. Отдельные выставки могли проходить, но он не интересен как постоянная экспозиция. Кроме того, Николай Нужин — это имя, человек заслуженный. Поэтому мы ничего никому не передаем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM мэр Ярославля Владимир Слепцов.

По словам Слепцова, в зале Нужина по-прежнему будут проходить выставки декоративно-прикладного искусства.