Мэр Ярославля: музея оружия в зале Нужина не будет
Ярославль, 5 июля, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В ярославском выставочном зале имени Николая Нужина не будет открыт музей оружия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил мэр Ярославля Владимир Слепцов.
Как сообщало ранее ИА REGNUM мэрия города вела переговоры с коллекционером Иосифом Ботерашвили о размещении в зале частного музея. Тот предлагал сделать зал прибыльным, разделив с городом доходы от его работы. Сейчас зал является филиалом муниципального музея истории города. Против этого выступил почетный гражданин Ярославля, в прошлом директор музея Владимир Извеков. С этим мнением мэрия согласилась.
Делать музей оружия — мы на это не пойдем. Отдельные выставки могли проходить, но он не интересен как постоянная экспозиция. Кроме того, Николай Нужин — это имя, человек заслуженный. Поэтому мы ничего никому не передаем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM мэр Ярославля Владимир Слепцов.
По словам Слепцова, в зале Нужина по-прежнему будут проходить выставки декоративно-прикладного искусства.