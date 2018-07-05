Москва, 5 июля, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Европейская группа регулирующих органов по ядерной безопасности (ENSREG) опубликовала доклад об оценке стресс-тестов, проведенных на Белорусской АЭС. Отчет о партнерской проверке в целом носит позитивный характер, говорится в совместном заявлении ENSREG и белорусского Госатомнадзора. Также по итогам проверки даны рекомендации, решение о реализации которых будет принимать Госатомнадзор Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

Визит группы экспертов в Белоруссию прошел с 12 по 16 марта 2018 года, визит Совета по партнерской проверке для представления Отчета о партнерской проверке Госатомнадзору и представителям Белорусской АЭС — с 12 по 14 июня 2018 года.

Партнерская проверка результатов стресс-тестов Белорусской атомной электростанции проводилась в конструктивной атмосфере сотрудничества и полностью соответствовала спецификациям стресс-тестов ЕС, в том числе в отношении прозрачности, говорится в заявлении. Проверка проводилась группой из 17 экспертов из стран-членов ЕС и стран, не являющихся членами ЕС, в нее вошли представители ядерных и неядерных государств. В состав группы также вошли 2 представителя от Европейской комиссии и 3 наблюдателя — 1 со стороны МАГАТЭ, 1 от Российской Федерации и 1 от Исламской Республики Иран.

«Два энергетических блока на основе реакторов ВВЭР-1200 продолжают строиться на площадке Белорусской АЭС возле города Островца, — отметил главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика.ru» Борис Марцинкевич. — . Контроль за ходом строительства, проверку каждого этапа монтажа оборудования проводит Госатомнадзор, руководствуясь действующим законодательством Республики Беларусь. Тем не менее, понимая инновационность реактора поколения III+ и идя на встречу пожеланиям руководства Евросоюза, 24 мая 2011 года Белоруссия подтвердила свою готовность на добровольной основе провести комплексные оценки рисков и безопасности ядерных установок совместно с Европейской комиссией и учрежденной ею Европейской группой по безопасности ядерных реакторов. Летом 2017 года Европейская Группа учредила Совет и сформировала группу экспертов для обзора белорусского национального доклада Белоруссии при поддержке 17 государственных регуляторов ядерной безопасности. Помимо представителей европейских государств, в группу экспертов вошли представители Хорватии, России, Швейцарии, Турции и Украины».

«27 сентября 2017 года Госатомнадзор предоставил группе экспертов национальный отчет по ядерной безопасности. После изучения отчета группа экспертов направила Госатомнадзору список 460 дополнительных вопросов, письменные ответы на которые были получены от Белоруссии 7 марта 2018 году — вместе с дополнительной проектной документацией, схемами, копиями рабочих чертежей. Группа экспертов отметила готовность Госатомнадзора работать максимально открыто и прозрачно, после чего процедура дополнительных проверок была продолжена. С 11 по 16 марта группа экспертов провела стресс-тесты непосредственно на Белорусской АЭС в соответствии со всеми требованиями, разработанными в ЕС, — сообщил он. — Оценка, относящаяся к возможным наводнениям, замечаний и дополнений не выявила. Оценка возможного воздействия на безопасность станции экстремальных погодных условий — без замечаний, рекомендовано обустроить дополнительные дренажные канавы. Оценка рисков, связанных с потерей электрического питания, показала устойчивость систем безопасности АЭС к такой ситуации. Рекомендовано дополнить резервным внешним источником питания один насос в системе безопасности из всех имеющихся, обеспечить бассейны выдержки дополнительными двумя дополнительными насосами низкого давления. Рекомендовано установить дополнительный трансформатор на подстанции «Вилия», чтобы обеспечить отдельную подачу резервного питания для каждого из энергоблоков. Кроме того, Группа Экспертов просила изучить возможность обеспечения автономной вентиляции главной диспетчерской и комнаты аварийного управления в случае полного обесточивания АЭС с целью повышения комфорта для рабочего персонала».

«Таким образом, от группы экспертов не получено ни одного критического недочета, влияющего на безопасность АЭС. Список рекомендаций предоставлен Госатомнадзору для дополнительного изучения. Характер рекомендаций показывает — для того, чтобы учесть весь этот список, препятствий нет, — пояснил Марцинкевич. — Список особых преимуществ, превышающих постфукусимские требования МАГАТЭ включает: пассивную систему теплоотвода через парогенераторы; пассивную систему теплоотвода из защитной оболочки; ловушку расплава; учебный центр, оснащенный тренажерами с уникальными возможностями; пожарный центр, созданный Министерством чрезвычайных ситуаций, обеспеченный двойным комплектом техники; систему радиационного контроля и оповещения населения не только в районе расположения АЭС, но и на всей территории Белоруссии; конструкцию парогенераторов, характеристики которых значительно лучше конструкции парогенераторов на АЭС западного дизайна; тесные связи со всеми международными надзорными органами».

«Общий вывод группы экспертов — Белоруссия, как заказчик строительства АЭС, обеспечила долгосрочную безопасность эксплуатации энергоблоков и возможность проведения любых проверок со стороны всех заинтересованных международных органов, — рассказал эксперт. — Результат проведенных стресс-тестов показывает, что проект Белорусской АЭС, выполненный Группой компаний ASE, с реакторами ВВЭР-1200, разработанными ОКБ «Гидропресс», полностью соответствуют всем постфукусимским требованиям МАГАТЭ и дополнительным требованиям, принятым в Европейском союзе. Госатомнадзор Республики Беларусь полностью справляется со своей работой при капитальном строительстве и монтаже оборудования, обеспечивает доступ к станции всем заинтересованным международным органам и комиссиям. Полученные от группы экспертов рекомендации не имеют критического характера, препятствий для завершения строительства Белорусской АЭС — нет. Все претензии к уровню безопасности Белорусской АЭС, предъявляемые Литовской Республикой, носят, скорее, предвзятый характер».