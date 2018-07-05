Ломоносов, Санкт-Петербург, 5 июля, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В петербургском Ораниенбауме (входит в состав ГМЗ «Петергоф») отмечают 250-летие Китайского дворца, передает корреспондент ИА REGNUM. Днем 5 июля для публики открыли после реставрации три новых зала из восточной половины дворца — Штофную опочивальню, Будуар и Кабинет. Все они принадлежали великому князю Павлу Петровичу.

Дарья Драй ИА REGNUM Гостинная Китайского Дворца

Китайский дворец, созданный великим Антонио Ринальди по заказу императрицы Екатерины II в 1786 году, является единственным в России памятником архитектуры в стиле рококо.

«Ни Екатерина, ни Ринальди не знали и не понимали, что этому дворцу будет уготована такая жизнь, ведь это была игрушка, она строилась не на века. Наверняка, тогда не было таких серьезных геологических изысканий. Ораниенбаум построен на не очень удачном месте: здесь проходят водные ключи, и все эти дворцы начали «высасывать» из земли воду. Проблемы с их состоянием, содержанием, реставрацией были во все годы. Есть много записей архитекторов XIX века. Очень сложная судьба этого места», — пояснила генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

Китайский дворец уникален по степени подлинности как отделки, так и предметов интерьера, многие из них сохранились в фондах музея. Поэтому в работах над дворцом речь шла почти исключительно о музейной реставрации, а не о воссоздании элементов.

В церемонии открытия участвовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов, генеральный консул Китая в Петербурге Го Минь и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев — газовая корпорация выступила главным спонсором реставрации музейных залов.

Медведев заявил, что чудесный Китайский дворец является «плодом просвещенной монархии» Екатерины II, и обещал, что с финансированием дальнейших работ проблем нет, а также передал поздравления от главы «Газпрома» Алексея Миллера.

«Алексей Борисович лично вложил свое сердце и душу в этот проект, каждый день следил, как всё развивается, не допускал никаких задержек», — сказал Медведев.

Дарья Драй ИА REGNUM Китайский дворец в Ораниенбауме

Китайский дворец будет работать в обычном режиме, с экскурсиями и возможностью посещения индивидуальными гостями, но только в летний период.

«Потому что зимой он закрыт, все вещи отсюда вывозятся. Это режим работы «Монплезира», — объяснила Елена Кальницкая, имея в виду дворец в Петергофе.

Всего на данный момент в Китайском дворце открыты 10 залов. Каждая очередь работ стоила около 300 млн рублей, так что сейчас общая цифра затрат на реставрацию внутренних интерьеров Китайского дворца превышает 1 млрд рублей спонсорских средств. Фасад был отреставрирован по федеральной целевой программе.