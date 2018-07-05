Луганск, 5 июля, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Из Донбасса дезертировали трое украинских солдат, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 5 июля «Луганский информационный центр».

Илья Репин. Отказ от исповеди. 1885

По его словам, инцидент произошел 2 июля в первом батальоне 72-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Троицкое. Отмечается, что военных не устроило отсутствие зарплаты. Помимо этого, солдаты ушли по идеологическим причинам: воевать на стороне киевской хунты, которая их предала, военные не захотели.

Читайте также: ЛНР: Еще один солдат дезертировал из украинской армии в Донбассе

Напомним, украинские каратели регулярно дезертируют с передовых позиций. Так, ранее один солдат сбежал из ВСУ в населенном пункте Золотое, а еще двое покинули 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.