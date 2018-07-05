Владимир, 5 июля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Уровень продолжительности жизни в России не такой высокий, как думает правительство РФ, смертность превышает рождаемость, и поэтому в таком ракурсе законопроект о повышении пенсионного возраста кажется несвоевременным. Отношение к нему больше отрицательное, чем положительное, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета территориального общественного самоуправления города Владимира Татьяна Лескина.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Такие вопросы с кондачка не решаются»

«Положительный момент — Россия одна из последних цивилизованных стран, которая собирается повысить пенсионный возраст и, в принципе, логично, что пенсионный возраст повышается, это правильно», — отметила эксперт.

Но, к сожалению, Россия стала страной больше потребительной, чем созидательной. Экономика стран, особенно промышленная часть, пока ещё находится в тяжелом состоянии. Например, во Владимире, в областном центре, заводы практически закрываются. Работать населению негде.

«Для начала надо создать рабочие места, поднять экономику, возродить заводы, повернуться к фермерскому хозяйству лицом, тогда можно будет говорить о повышении пенсионного возраста», — высказала свое мнение Лескина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»