«Белые каски» запустили новый виток антироссийской истерии — МИД РФ
Москва, 5 июля, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Западные СМИ запустили новую волну дезинформации в связи с наступлением сирийской армии в юго-западной части Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Происходящее на земле коренным образом отличается от той картины положения на юго-западе Сирии, которое рисуют ангажированные западные СМИ, конечно, используя материалы «Белых касок» — проплаты-то идут, — и других провокационных структур и отдельных персоналий», — заявила Захарова.
По её словам, в ход идёт «любая ложь»: фейковые цифры «космической, ежедневно возрастающей на порядок численности внутренне перемещённого населения якобы вследствие наступления правительственных войск», а также «истерики по поводу невозможности именно сейчас направить в зону боевых действий гуманитарный конвой и придуманная история о том, что Россия якобы вышла из меморандума о создании южной зоны деэскалации, и другие информационные вбросы того же порядка».
«Мы знаем о нечистоплотных методах работы этой организации, в частности, и понимаем, что её цель — отнюдь не облегчение страданий населения, а, наоборот, подрыв усилий по достижению переговорных решений локального характера и в целом процесса политического урегулирования», — подчеркнула она.
Напомним, что ранее власти США решили возобновить финансирование «Белых касок» после полуторамесячного перерыва: на программы этой организации и функционирование деятельности ООН по линии расследования преступлений в Сирии Вашингтон выделил выделяет 6,6 млн долларов.