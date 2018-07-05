Москва, 5 июля, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Западные СМИ запустили новую волну дезинформации в связи с наступлением сирийской армии в юго-западной части Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Белые каски. «Оскар» за враньё

«Происходящее на земле коренным образом отличается от той картины положения на юго-западе Сирии, которое рисуют ангажированные западные СМИ, конечно, используя материалы «Белых касок» — проплаты-то идут, — и других провокационных структур и отдельных персоналий», — заявила Захарова.

По её словам, в ход идёт «любая ложь»: фейковые цифры «космической, ежедневно возрастающей на порядок численности внутренне перемещённого населения якобы вследствие наступления правительственных войск», а также «истерики по поводу невозможности именно сейчас направить в зону боевых действий гуманитарный конвой и придуманная история о том, что Россия якобы вышла из меморандума о создании южной зоны деэскалации, и другие информационные вбросы того же порядка».

«Мы знаем о нечистоплотных методах работы этой организации, в частности, и понимаем, что её цель — отнюдь не облегчение страданий населения, а, наоборот, подрыв усилий по достижению переговорных решений локального характера и в целом процесса политического урегулирования», — подчеркнула она.

Напомним, что ранее власти США решили возобновить финансирование «Белых касок» после полуторамесячного перерыва: на программы этой организации и функционирование деятельности ООН по линии расследования преступлений в Сирии Вашингтон выделил выделяет 6,6 млн долларов.